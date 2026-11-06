При атаке БПЛА в Адыгее пострадал один человек
Вооруженные силы Украины сегодня ночью с помощью беспилотников атаковали Тахтамукайский район Адыгеи. В ауле Шенджий при ударе пострадал мирный житель. Медицинскую помощь ему оказали на месте. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале.
В том же ауле, по словам господина Кумпилова, обломками БПЛА повреждены автомобиль и стекла трех частных домовладений. Возле поселка городского типа Энем фрагменты дрона оборвали линии электропередачи (ЛЭП), добавил глава Адыгеи. После того как представители спецслужб обследуют территорию, на ЛЭП начнется ремонт. Кроме того, при атаке пробило крышу пустующего здания. Обошлось без пострадавших.
Мурат Кумпилов попросил жителей при обнаружении обломков БПЛА не приближаться к ним. Следует сообщить об этом по номеру 122, уточнил глава региона. На месте ЧП работают правоохранительные органы, экстренные службы, администрация района и поселений.