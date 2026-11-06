При атаке БПЛА в Адыгее пострадал один человек

В том же ауле, по словам господина Кумпилова, обломками БПЛА повреждены автомобиль и стекла трех частных домовладений. Возле поселка городского типа Энем фрагменты дрона оборвали линии электропередачи (ЛЭП), добавил глава Адыгеи. После того как представители спецслужб обследуют территорию, на ЛЭП начнется ремонт. Кроме того, при атаке пробило крышу пустующего здания. Обошлось без пострадавших.