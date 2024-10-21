На саммите БРИКС обсудят международные проблемы с фокусом на Ближнем Востоке

На XVI саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, участники обсудят международные проблемы, сосредоточившись на обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе встречи планируется обсудить не только актуальные международные вопросы, но и взаимодействие стран БРИКС и Глобального Юга для достижения устойчивого развития.

Мероприятия будут проходить под девизом: «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». По итогам саммита будет принята Казанская декларация.

Анар Зейналов