Индонезию на саммите БРИКС представит новый глава МИД

На саммите БРИКС в Казани делегацию Индонезии возглавит недавно назначенный министр иностранных дел страны Ретно Марсуди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Индонезии.

Индонезия примет участие в саммите БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" 23-24 октября. Министр Ретно Марсуди будет представлять президента Прабово Субианто, который не сможет посетить встречу из-за занятости во внутриполитических делах после своей инаугурации, состоявшейся 20 октября в Джакарте.

Ранее стало известно, что президент Индонезии направит на саммит специального посланника, чтобы представить страну на международной арене.

Анар Зейналов