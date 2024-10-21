Президент России Владимир Путин отправится в Казань сегодня вечером для участия в саммите БРИКС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге, передает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Путин сегодня вечером вылетит в Казань для участия в саммите БРИКС

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Путин сегодня вечером вылетит в Казань для участия в саммите БРИКС

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ранее Владимир Путин анонсировал, что в рамках саммита у него запланировано 17 встреч с лидерами разных стран.

Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик прибыл в Казань прямым рейсом из Белграда в ночь на воскресенье, 20 октября.

Кроме того, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, получивший травму шеи в результате несчастного случая дома, отменил свою поездку. Делегацию Бразилии на саммите возглавит министр иностранных дел Мауо Виейра.

Саммит, который пройдет с 22 по 24 октября, соберет лидеров стран-участниц для обсуждения ключевых вопросов международной политики и экономического сотрудничества.

Анар Зейналов