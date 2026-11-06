Кто ж его перестроит, он же памятник

Довольна проста и причина, по которой нынешнему главе Белого дома так нравится Овальный кабинет,— в свой второй срок он, по сути, во многом переделал его под себя. По его словам, и Белый дом в целом, и Овальный кабинет в частности, существующий с 1930-х годов, когда его спроектировал президент Франклин Рузвельт, были «сильно поврежденными» и нуждались в ремонте. Он, например, сетовал на разбитые окна, потрескавшиеся стены и вылетевшие камни.