Кто ж его перестроит, он же памятник
Дональд Трамп запретил преемникам менять Овальный кабинет
Считаные дни спустя после провальных для республиканцев выборов в Конгресс глава Белого дома решил оригинально отвлечь внимание общественности. 5 ноября Дональд Трамп подписал указ, которым Овальный кабинет был объявлен национальным памятником, чтобы никто из будущих президентов не смог его перестраивать на свой лад. Радение о сохранности кабинета президента США объясняется просто: за время своего второго срока нынешний глава Белого дома кардинально поменял его внешний вид, добавив в декор множество золотых элементов. За это Трамп, по его словам, получил немало похвал от посещавших Белый дом иностранных лидеров. Некоторые демократы сочли это скорее китчем в стиле ближневосточных правителей.
Все здание Белого дома давно находится в Национальном реестре исторических мест, что призвано предотвратить его внезапную и кардинальную перестройку. Но нынешнему американскому лидеру этого показалось мало — 5 ноября Дональд Трамп счел необходимым подписать отдельный исполнительный указ, в котором национальным памятником был отдельно объявлен Овальный кабинет и некоторые прилегающие к нему помещения.
Все ради того, как стало ясно из его пояснений, чтобы ни один из будущих президентов не смог по своему усмотрению что-то в Овальном кабинете кардинально переделать. «Мы сделаем его национальным памятником, и никто не сможет его тронуть, разрушить, снести по прихоти каких-то глупцов, чтобы построить что-то в несколько иной форме»,— заявил Трамп журналистам.
Согласно распоряжению, кабинет, ставший одним росчерком пера национальным памятником, будет обслуживаться службой национальных парков «таким образом, чтобы сохранить его исторический облик, архитектурную целостность и связь с институтом президентства». Его будущим хозяевам была оставлена возможность «обновлять интерьер памятника, выбирать мебель или вносить обычные изменения, связанные с эксплуатацией и обеспечением безопасности, которые не наносят существенного ущерба исторической структуре и архитектурному облику памятника».
«Нам нравится Овальный кабинет, это символ, как и сам Белый дом. Это символ нашей страны и ее величия»,— добавил Дональд Трамп, часто упрекаемый за стремление увековечивать собственное, а не только Америки, величие.
Довольна проста и причина, по которой нынешнему главе Белого дома так нравится Овальный кабинет,— в свой второй срок он, по сути, во многом переделал его под себя. По его словам, и Белый дом в целом, и Овальный кабинет в частности, существующий с 1930-х годов, когда его спроектировал президент Франклин Рузвельт, были «сильно поврежденными» и нуждались в ремонте. Он, например, сетовал на разбитые окна, потрескавшиеся стены и вылетевшие камни.
Однако, когда сам Трамп взялся за переделку, большинство изменений, по мнению критиков, оказались косметическими, и самым бросающимся в глаза стало множество золотых элементов, как, например, большая золотая табличка с надписью «Овальный кабинет», которую установили перед входом в него. Трамп развесил в своем кабинете портреты некоторых бывших президентов США в золотых рамках и выставил на камин позолоченные вазы, находившиеся ранее в коллекции Белого дома. Ну а для завершения образа добавил к традиционно стоящим в Овальном кабинете двум флагам — американскому и с президентской печатью — еще и флаги различных родов войск США.
И за то, как сказочно похорошел Овальный кабинет при Трампе, он сам, по его утверждению, был удостоен множества похвал от иностранных лидеров, посещавших Белый дом в последние месяцы.
Кабинет президента стал далеко не единственным местом в Белом доме, которое нынешний президент решил преобразить. Ранее он полностью снес восточное крыло Белого дома ради того, чтобы переделать это помещение под бальный зал вместимостью около 650 человек. Эта затея сопровождалась несколькими судебными исками, но строительство, которое ведется на частные пожертвования и обойдется примерно в $400 млн, тем не менее идет. Вместе с залом на этом месте к 2029 году появится новый офис первой леди и подземное убежище.
Заметные изменения произошли и в Розовом саду Белого дома. Трамп распорядился скосить траву и заменить ее твердым покрытием, превратив это пространство в патио с розами по периметру, напоминающее внутренний дворик в его собственной резиденции в Мар-а-Лаго. Наконец, в этом году общественности явили новую вертолетную площадку на Южной лужайке Белого дома, которую президент без ложной скромности назвал «произведением искусства».
У политических противников республиканца все эти преобразования вызвали не самые восторженные отзывы.
В преддверии промежуточных выборов демократы нещадно критиковали Трампа за изменения в дизайне Белого дома, а бывший президент Барак Обама даже заметил, что из-за «золотых» штрихов главное здание Штатов выглядит так, будто «Саддам Хуссейн открыл фабрику чизкейков».