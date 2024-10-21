По итогам саммита БРИКС будет принята Казанская декларация, об этом сообщает пресс-служба Кремля. Мероприятие, проводимое под председательством России, будет проходить под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

На саммите лидеры стран обсудят ключевые вопросы мировой и региональной политики, уделив внимание сотрудничеству в сферах политики, экономики, безопасности и культурно-гуманитарных связей. Особое внимание будет уделено расширению БРИКС через учреждение новой категории — «государства-партнеры».

Также будут заслушаны доклады председателей Нового банка развития, Делового совета и других структур. Итоговая дискуссия завершится подписанием Казанской декларации.

В последний день саммита пройдет заседание в формате «БРИКС плюс» с участием представителей около 40 стран, включая лидеров СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.

Президент России Владимир Путин отправится в Казань сегодня вечером.

Анар Зейналов