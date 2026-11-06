IT-миллиардер из России получил гражданство Казахстана

Александр Машрабов родился в Узбекистане. Он окончил Московский физико-технический институт. Во время учебы работал в «Яндексе» инженером по машинному обучению, а позже — в США. В 2018 году господин Машрабов основал стартап AI Factory, который занимался анимацией фото и видео с помощью ИИ. Компанию за $166 млрд купила американская Snap Inc. Затем он возглавил отдел генеративного ИИ в Snap.