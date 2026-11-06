IT-миллиардер из России получил гражданство Казахстана
Сооснователь Higgsfield Машрабов стал гражданином Казахстана
Сооснователь ИИ-платформы Higgsfield Александр Машрабов получил гражданство Казахстана. Указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщил в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев.
Министр лично вручил бизнесмену паспорт гражданина страны. По законодательству Казахстана, двойное гражданство запрещено, поэтому господин Машрабов обязан отказаться от паспорта другой страны.
Александр Машрабов родился в Узбекистане. Он окончил Московский физико-технический институт. Во время учебы работал в «Яндексе» инженером по машинному обучению, а позже — в США. В 2018 году господин Машрабов основал стартап AI Factory, который занимался анимацией фото и видео с помощью ИИ. Компанию за $166 млрд купила американская Snap Inc. Затем он возглавил отдел генеративного ИИ в Snap.
В 2023 году совместно с казахстанским исследователем Ерзатом Дулатом Александр Машрабов основал Higgsfield — платформу для генерации и редактирования видео и изображений с помощью нейросетей.
В августе 2026 года российский Forbes оценил долю Александра Машрабова в Higgsfield в $5,4 млрд и предположил, что он станет новым участником списка миллиардеров. В 2020 году господин Машрабов уже попадал в российский рейтинг Forbes — «30 до 30» в категории «Наука и технологии».