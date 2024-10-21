В Казани Милорад Додик осмотрел выставку «Сделано в Татарстане»

Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик, прибывший в Казань для участия в саммите БРИКС, посетил выставку продукции татарстанских предприятий. Додика сопровождали заместитель Премьер-министра РТ и министр промышленности и торговли Олег Коробченко, а также представители федеральных и республиканских ведомств. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Мероприятие проходит на открытой площадке и в фойе Государственного Совета Татарстана. Во время визита Додик познакомился с экономическим и технологическим потенциалом Татарстана. Олег Коробченко отметил, что программа импортозамещения привела к тому, что большинство представленной техники теперь собирается из отечественных комплектующих. Он добавил, что стоимость продукции татарстанских заводов значительно ниже, чем у зарубежных аналогов, что открывает новые возможности для сотрудничества России со странами БРИКС.

На выставке представлены экспозиции 13 предприятий, включая КамАЗ, Зеленодольский судостроительный завод и Казанский вертолетный завод. В здании парламента Додик также осмотрел продукцию компаний Татшина, Татлифт, ICL и других.

В беседе с журналистами Додик подчеркнул, что БРИКС представляет собой альтернативу существующему мировому порядку и способствует стабильности и миру, уважая суверенитет стран-участниц. Он выразил надежду на дальнейшее расширение контактов с этой организацией и отметил активность своей страны в этом направлении.

Перед выставкой Додик встретился с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. В результате встречи был подписан план совместных мероприятий на 2024–2026 годы, охватывающий торгово-экономическое, научно-техническое, социальное и культурно-гуманитарное сотрудничество. Среди перспективных направлений обозначены нефтехимия, машиностроение, фармацевтика и строительство.

Милорад Додик прибыл в Казань прямым рейсом из Белграда в ночь на воскресенье, 20 октября.

Анар Зейналов