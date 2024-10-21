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Отели у моста Миллениум в Казани получили название Millennium Panorama

Отели у моста Миллениум в Казани получили название Millennium Panorama Hotels, отелю присвоили пять звезд.

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Отели у моста Миллениум в Казани получили название Millennium Panorama

Отели у моста Миллениум в Казани получили название Millennium Panorama

Фото: соцсети

Отели у моста Миллениум в Казани получили название Millennium Panorama

Отели у моста Миллениум в Казани получили название Millennium Panorama

Фото: соцсети

Отели у моста Миллениум в Казани получили название Millennium Panorama

Отели у моста Миллениум в Казани получили название Millennium Panorama

Фото: соцсети

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Отели у моста Миллениум в Казани получили название Millennium Panorama

Фото: соцсети

Отели у моста Миллениум в Казани получили название Millennium Panorama

Фото: соцсети

Отели у моста Миллениум в Казани получили название Millennium Panorama

Фото: соцсети

Возведение двух башен гостиничного комплекса планировалось к саммиту БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Сам комплекс будет состоять из пяти зданий. Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов в беседе с журналистами заявил, что к саммиту работы будут завершены.

Подробнее о подготовке отелей к мероприятию читайте в материале «Ъ Волга-Урал».

Зарина Акбирова

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