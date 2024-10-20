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Коммерсантъ FM
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VIP-гости саммита БРИКС будут ездить на российских автомобилях Aurus

Главам государств, которые приедут на саммит БРИКС в Казань без собственных машин, предоставят российские автомобили Aurus. Об этом рассказал Олег Коробченко на презентации выставки «Сделано в Татарстане», передает «Реальное время».

VIP-гостям предоставят три модели российской марки: Aurus Arsenal, Senat Long и Komendant.

Выставка «Сделано в Татарстане» открылась сегодня и продлится до 25 октября. Ее приурочили к саммиту БРИКС 22–24 октября. Выставку расположили перед зданием Госсовета Татарстана и внутри парламента. На ней представят грузовики КамАЗ, вертолеты, тракторы и другую технику, которую сделали в республике.

Aurus — российская марка автомобилей, которые используют для перевозки и сопровождения первых лиц государства.

Диана Соловьёва

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