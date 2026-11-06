Фицо предложил властям Украины помощь во вступлении в Евросоюз
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо готов помочь Украине в ее стремлении вступить в Евросоюз (ЕС). Об этом он заявил 5 ноября на совместной встрече правительств Словакии и Украины во Львове, передает словацкое агентство TASR.
Господин Фицо отметил, что помощь будет носить дружеский характер и включать поддержку в вопросах, связанных как с опытом работы в ЕС, так и с опытом, который Словакия получила во время собственного вступления в союз. По его словам, любая страна, желающая стать членом ЕС, имеет право подать заявку, выполнить необходимые условия и присоединиться к объединению.
Украина подала заявку на вступление в ЕС в феврале 2022 года, а в июне получила статус страны-кандидата. Официальные переговоры о членстве в сообществе начались 25 июня 2024 года. Накануне Financial Times со ссылкой на доклад Еврокомиссии писала, что коррупция на Украине замедляет процесс вступления страны в ЕС.