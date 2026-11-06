Фицо предложил властям Украины помощь во вступлении в Евросоюз

Господин Фицо отметил, что помощь будет носить дружеский характер и включать поддержку в вопросах, связанных как с опытом работы в ЕС, так и с опытом, который Словакия получила во время собственного вступления в союз. По его словам, любая страна, желающая стать членом ЕС, имеет право подать заявку, выполнить необходимые условия и присоединиться к объединению.