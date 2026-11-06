В Иркутске после посадки самолета с отказавшим двигателем назначили проверку

По данным прокуратуры, воздушное судно благополучно приземлилось. Жертв и разрушений не было. Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по факту возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.