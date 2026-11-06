В Иркутске после посадки самолета с отказавшим двигателем назначили проверку
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки в аэропорту Иркутска воздушного судна SRJ200 авиакомпании «ИрАэро». Как отмечается в сообщении ведомства, самолет выполнял рейс Талакан—Иркутск, аварийная посадка была произведена с неисправным правым двигателем.
По данным прокуратуры, воздушное судно благополучно приземлилось. Жертв и разрушений не было. Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по факту возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Устанавливаются обстоятельства и причины происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.