«РИА Новости»: Собчак запретили открывать новый бизнес в России

В 2004 году Собчак начала вести «Дом-2» на ТНТ — проект, который принес ей широкую известность. Позже она говорила, что не жалеет об этом периоде, хотя из-за него для нее закрылись некоторые возможности в «серьезной журналистике»

На фото: телеведущая на церемонии премии «Женщина года Glamour» в Театре Эстрады, 2005 год