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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Жизнь

«РИА Новости»: Собчак запретили открывать новый бизнес в России

Журналистке Ксении Собчак запретили открывать новый бизнес в России до 29 октября 2029 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).
Ксения Собчак

Ксения Собчак

Игорь Иванко / Коммерсантъ

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Ограничения были введены в конце октября. По данным агентства, причиной запрета было внесение недостоверных данных ее компанией ООО «Ши» в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени компании.
По закону налоговая может отказать в регистрации владельцу или руководителю нового бизнеса, если он владел контролирующей долей или руководил компанией, уличенной во внесении недостоверной информации. У госпожи Собчак есть еще четыре компании, две из которых — в области рекламы, другие — занимаются ресторанным бизнесом. Сама журналистка ограничения пока никак не комментировала.

«Мне приходится быть роскошной женщиной»

«Мы были богаты, папа читал мне в первом классе Монтескье на ночь, такая была в доме атмосфера, все любили французское, европейское» На фото: Ксения Собчак (в центре) с родителями Анатолием и Людмилой, 1990-е
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«Мы были богаты, папа читал мне в первом классе Монтескье на ночь, такая была в доме атмосфера, все любили французское, европейское»
На фото: Ксения Собчак (в центре) с родителями Анатолием и Людмилой, 1990-е

Лев Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1998 году Ксения Собчак поступила в СПбГУ на факультет международных отношений, в 2001-м перешла в МГИМО, где окончила бакалавриат, а затем магистратуру по политологии На фото: вечеринка в клубе «Мост» в рамках XXIII Московского международного кинофестиваля, 2001 год
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В 1998 году Ксения Собчак поступила в СПбГУ на факультет международных отношений, в 2001-м перешла в МГИМО, где окончила бакалавриат, а затем магистратуру по политологии На фото: вечеринка в клубе «Мост» в рамках XXIII Московского международного кинофестиваля, 2001 год

Алексей Куденко / Коммерсантъ

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С начала 2000-х Собчак превратилась в одну из самых заметных героинь светской хроники На фото: Ксения Собчак на закрытии сезона в галерее «Дача», 2003 год
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С начала 2000-х Собчак превратилась в одну из самых заметных героинь светской хроники
На фото: Ксения Собчак на закрытии сезона в галерее «Дача», 2003 год

Василий Шапошников / Коммерсантъ

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В 2004 году Собчак начала вести «Дом-2» на ТНТ — проект, который принес ей широкую известность. Позже она говорила, что не жалеет об этом периоде, хотя из-за него для нее закрылись некоторые возможности в «серьезной журналистике» На фото: телеведущая на церемонии премии «Женщина года Glamour» в Театре Эстрады, 2005 год
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В 2004 году Собчак начала вести «Дом-2» на ТНТ — проект, который принес ей широкую известность. Позже она говорила, что не жалеет об этом периоде, хотя из-за него для нее закрылись некоторые возможности в «серьезной журналистике»
На фото: телеведущая на церемонии премии «Женщина года Glamour» в Театре Эстрады, 2005 год

Валерий Левитин / Коммерсантъ

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Параллельно Собчак вела десятки телепроектов — «Звездный бульвар» на НТВ, «Последний герой» и «Две звезды» на Первом, «Свобода мысли» на Пятом, «Идеальный мужчина» на СТС, «Топ-модель по-русски» на Муз-ТВ На фото: с телеведущим Андреем Малаховым на церемонии «World Class Fitness Awards 2005»
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Параллельно Собчак вела десятки телепроектов — «Звездный бульвар» на НТВ, «Последний герой» и «Две звезды» на Первом, «Свобода мысли» на Пятом, «Идеальный мужчина» на СТС, «Топ-модель по-русски» на Муз-ТВ
На фото: с телеведущим Андреем Малаховым на церемонии «World Class Fitness Awards 2005»

Валерий Левитин / Коммерсантъ

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В 2006 году на Муз-ТВ вышло реалити-шоу «Блондинка в шоколаде» о жизни самой Собчак — с постановочными сценами. В 2020-е годы фрагменты из него стали мемами в соцсетях На фото: Ксения Собчак на концерте «Звезды „Дома-2“ поют!» в спорткомплексе «Олимпийский», 2005 год
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В 2006 году на Муз-ТВ вышло реалити-шоу «Блондинка в шоколаде» о жизни самой Собчак — с постановочными сценами. В 2020-е годы фрагменты из него стали мемами в соцсетях
На фото: Ксения Собчак на концерте «Звезды „Дома-2“ поют!» в спорткомплексе «Олимпийский», 2005 год

Алексей Куденко / Коммерсантъ

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Ксения Собчак на открытии бутика Chopard в «Барвиха Luxury Village», 2006 год
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Ксения Собчак на открытии бутика Chopard в «Барвиха Luxury Village», 2006 год

Валерий Мельников / Коммерсантъ

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Собчак была автором и ведущей радиопрограммы «Будни Барабаки» на «Серебряном дожде», а также регулярно вела церемонию антипремии «Серебряная калоша» (на фото)
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Собчак была автором и ведущей радиопрограммы «Будни Барабаки» на «Серебряном дожде», а также регулярно вела церемонию антипремии «Серебряная калоша» (на фото)

Василий Шапошников / Коммерсантъ

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«Мне приходится быть роскошной женщиной, потому что у меня просто нет другого шанса»
9/249/24

«Мне приходится быть роскошной женщиной, потому что у меня просто нет другого шанса»

Павел Смертин / Коммерсантъ

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В 2000-е Собчак активно появлялась на светских мероприятиях, ее фото публиковались в «Плейбое», «Максиме» и «Татлере»
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В 2000-е Собчак активно появлялась на светских мероприятиях, ее фото публиковались в «Плейбое», «Максиме» и «Татлере»

Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

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Эвелина Бледанс (справа), Андрей Фомин и Ксения Собчак на 11-й церемонии «Серебряной калоши» в Театре «Московской Оперетты», 2007 год
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Эвелина Бледанс (справа), Андрей Фомин и Ксения Собчак на 11-й церемонии «Серебряной калоши» в Театре «Московской Оперетты», 2007 год

Алексей Куденко / Коммерсантъ

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Ксения Собчак на вечеринке «Playmate года» в клубе «Рай», 2007 год
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Ксения Собчак на вечеринке «Playmate года» в клубе «Рай», 2007 год

Валерий Левитин / Коммерсантъ

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С директором Московского Дома фотографии Ольгой Свибловой на открытии выставки в галерее «Победа» на «Винзаводе», 2008 год
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С директором Московского Дома фотографии Ольгой Свибловой на открытии выставки в галерее «Победа» на «Винзаводе», 2008 год

Валерий Левитин / Коммерсантъ

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Ксения Собчак и Дима Билан на музыкальном конкурсе «Новая волна-2009» в концертном зале «Дзинтари»
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Ксения Собчак и Дима Билан на музыкальном конкурсе «Новая волна-2009» в концертном зале «Дзинтари»

Александр Жданов / Коммерсантъ

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Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников и Ксения Собчак на «Пионерских чтениях» в книжном магазине «Республика», 2011 год
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Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников и Ксения Собчак на «Пионерских чтениях» в книжном магазине «Республика», 2011 год

Василий Шапошников / Коммерсантъ

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В апреле 2012 года Ксения Собчак (вторая справа) поддержала голодовку эсера Олега Шеина (объявлен в РФ иноагентом), не признавшего итоги выборов мэра Астрахани, и вышла на агитационный мини-митинг накануне московской акции в его поддержку
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В апреле 2012 года Ксения Собчак (вторая справа) поддержала голодовку эсера Олега Шеина (объявлен в РФ иноагентом), не признавшего итоги выборов мэра Астрахани, и вышла на агитационный мини-митинг накануне московской акции в его поддержку

Денис Вышинский / Коммерсантъ

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С 2012 по 2014 год Собчак была главным редактором журнала SNC, а с 2014 по 2018 год возглавляла российскую версию L'Officiel На фото: Ксения Собчак на 16-й церемонии «Серебряная калоша» в Театре Российской Армии
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С 2012 по 2014 год Собчак была главным редактором журнала SNC, а с 2014 по 2018 год возглавляла российскую версию L'Officiel
На фото: Ксения Собчак на 16-й церемонии «Серебряная калоша» в Театре Российской Армии

Вячеслав Прокофьев / Коммерсантъ

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В 2017 году Собчак объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента России — ее поддержала партия «Гражданская инициатива». На выборах 2018 года Собчак набрала 1,68% голосов и заняла четвертое место На фото: Ксения Собчак на открытии своего предвыборного штаба в Санкт-Петербурге
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В 2017 году Собчак объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента России — ее поддержала партия «Гражданская инициатива». На выборах 2018 года Собчак набрала 1,68% голосов и заняла четвертое место
На фото: Ксения Собчак на открытии своего предвыборного штаба в Санкт-Петербурге

Давид Френкель / Коммерсантъ

На встрече кандидатов на выборах президента России в Кремле, 2018 год
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На встрече кандидатов на выборах президента России в Кремле, 2018 год

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Ксения Собчак перед премьерой фильма «Дом, который построил Джек» в кинотеатре «Иллюзион», 2018 год
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Ксения Собчак перед премьерой фильма «Дом, который построил Джек» в кинотеатре «Иллюзион», 2018 год

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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ФНС