«РИА Новости»: Собчак запретили открывать новый бизнес в России
Журналистке Ксении Собчак запретили открывать новый бизнес в России до 29 октября 2029 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).
Ограничения были введены в конце октября. По данным агентства, причиной запрета было внесение недостоверных данных ее компанией ООО «Ши» в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени компании.
По закону налоговая может отказать в регистрации владельцу или руководителю нового бизнеса, если он владел контролирующей долей или руководил компанией, уличенной во внесении недостоверной информации. У госпожи Собчак есть еще четыре компании, две из которых — в области рекламы, другие — занимаются ресторанным бизнесом. Сама журналистка ограничения пока никак не комментировала.