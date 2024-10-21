Делегацию Бразилии на саммите БРИКС вместо президента возглавит министр иностранных дел

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, получивший травму шеи в результате несчастного случая дома, отменил свою поездку. Делегацию Бразилии на саммите возглавит министр иностранных дел Мауо Виейра. Об этом сообщает портал g1.

В воскресенье пресс-служба президента Бразилии сообщила, что он не поедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским причинам, но будет участвовать в мероприятии по видеосвязи.

По данным бразильских СМИ Луис Инасиу Лула да Силва получил травму шеи после падения в ванной комнате своей резиденции Palcio da Alvorada.

Анар Зейналов