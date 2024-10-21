Мишустин: Россия ждет президента Киргизии на саммите БРИКС в Казани

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия ожидает участия президента Киргизии Садыра Жапарова в саммите БРИКС, который пройдет в Казани на этой неделе. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Россия ждет президента Киргизии на саммите БРИКС в Казани

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Россия ждет президента Киргизии на саммите БРИКС в Казани

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На встрече с киргизским премьером Акылбеком Жапаровым в Москве Мишустин отметил, что президент Киргизии уже трижды посещал Россию в 2024 году, и выразил надежду на его присутствие на мероприятиях саммита.

«Мы, конечно, ждем его на мероприятиях саммита БРИКС в Казани уже на этой неделе»,— приводит слова премьер-министра информационное агентство.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что его страна по ряду причин, в том числе экономических, не может отказаться от взаимодействия с Россией. В качестве примера он указал, что товарооборот Киргизии с Россией превышает 4 млрд долларов.

Анар Зейналов