Прокуратура начала проверку из-за срыва ветром кровли со школы в поселке Пышма
В свердловском поселке Пышма сорвало кровлю с крыши местной средней школы на ул. Куйбышева. Прокуратура Пышминского района организовала проверку, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
По предварительным данным, кровлю сорвало сегодня утром из-за ухудшения погодных условий и сильного порыва ветра со здания 1974 года постройки. Устанавливаются обстоятельства инцидента. Прокуратура координирует деятельность органов местного самоуправления по обеспечению безопасности школьников и проконтролирует ремонт.
Накануне МЧС региона предупредило уральцев о сильном снеге, ветре до 27 м/с и гололеде местами в Свердловской области 6 ноября. На выходных ожидается похолодание.