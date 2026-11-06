Прокуратура начала проверку из-за срыва ветром кровли со школы в поселке Пышма

По предварительным данным, кровлю сорвало сегодня утром из-за ухудшения погодных условий и сильного порыва ветра со здания 1974 года постройки. Устанавливаются обстоятельства инцидента. Прокуратура координирует деятельность органов местного самоуправления по обеспечению безопасности школьников и проконтролирует ремонт.