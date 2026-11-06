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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Урал

Прокуратура начала проверку из-за срыва ветром кровли со школы в поселке Пышма

В свердловском поселке Пышма сорвало кровлю с крыши местной средней школы на ул. Куйбышева. Прокуратура Пышминского района организовала проверку, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

прокуратура Свердловской области

По предварительным данным, кровлю сорвало сегодня утром из-за ухудшения погодных условий и сильного порыва ветра со здания 1974 года постройки. Устанавливаются обстоятельства инцидента. Прокуратура координирует деятельность органов местного самоуправления по обеспечению безопасности школьников и проконтролирует ремонт.
Накануне МЧС региона предупредило уральцев о сильном снеге, ветре до 27 м/с и гололеде местами в Свердловской области 6 ноября. На выходных ожидается похолодание.
Ирина Пичурина