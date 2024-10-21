К саммиту БРИКС «Почта России» выпустила марку «Встреча глав государств БРИКС», торжественная церемония гашения марки состоялась сегодня в Госсовете Татарстана.

Оттиск штемпеля на почтовую продукцию поставили председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин и директор Татарстанского регионального управления «Почты России» Ильнур Махмутов.

«Специальное гашение почтовых марок, выпущенных к юбилейным или значимым государственным датам, — это важный исторический момент,— подчеркнул глава парламента.— Оттиск штемпеля спецгашения на конвертах находится в обращении всего один день и придает им особую ценность»,— подчеркнул господин Мухаметшин.

Саммит БРИКС стартует в Казани завтра. В столицу Татарстана уже прибыли 4 делегации.

Зарина Акбирова