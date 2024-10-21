Песков: график Путина на саммите БРИКС включает встречи с утра до ночи

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани проведет марафон встреч с утра до ночи, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

График Владимира Путина на саммите БРИКС охватывает интенсивные встречи в различных форматах — с утра до позднего вечера, сообщил журналистам пресс-секретарь. По его словам, политический марафон продлится три-четыре дня и будет включать как многосторонние, так и двусторонние встречи.

Ранее Владимир Путин анонсировал 17 двусторонних встреч в рамках саммита БРИКС.

Анар Зейналов