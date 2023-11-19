Нападение собак на ребенка, отставка главы Даниловского района и новый руководитель «Рыбинской генерации»
Чем запомнилась неделя 13 — 19 ноября: цифры, цитаты и факты
По букве закона
В Ярославле прокуратура проверяет проект строящейся школы.
Ярославскому племзаводу внесли предостережение из-за загрязнения природы.
СК возбудил уголовное дело по факту нападения двух собак на 11-летнего ребенка в Ярославле. Прокуратура готовит иск в суд о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка. Собак передали в приют.
В Ярославле полиция возбудила уголовное дело из-за нанесения ребенку ударов мужчиной во время прогулки с собаками.
Обвиняемый в поджоге ресторана выплатил моральную компенсацию пострадавшей.
Отставки и назначения
Евгений Чуркин возглавил ярославскую «Единую Россию».
Гендиректором «Рыбинской генерации» стал Евгений Куцев.
Александр Смирнов покинул пост главы Даниловского района. Главой избрали Елену Иовлеву.
Городская и региональная политика
Бюджет Ярославля исполнен на 68% по доходам по итогам 9 месяцев 2023 года. Председатель КСП обеспокоен такими темпами.
В Ярославской области вырастет плата граждан за коммунальные услуги.
Ярославская волейбольная команда будет финансироваться за счет бюджета.
В регионе повысят налог на имущество организаций и изменят льготы.
Модульную поликлинику в Ярославле построят к концу 2024 года.
Муниципальные предприятия в два раза увеличили выплаты за заключение контракта.
Ярославль выделит 9 млн на строительство нового кладбища в 2024 году.
Транспорт
Трамваи для Ярославля сделают на Усть-Катавском заводе.
Цитаты недели
«Это моя малая родина, здесь жила моя бабушка. В прошлом году на сельском сходе жители деревни решили построить храм, получили благословение владыки. Строили вскладчину, но основной вклад, действительно, мой. Церковь построена на месте часовни Святого духа, которая была разрушена в 1922 году» (Ярославский детский омбудсмен построил храм на своей малой родине)
«Зачастую мы слышим высказывания, что не назывался Ростов Великим. Не назывался, а был» (депутат ярославской облдумы Илья Осипов о переименовании Ростова)
Цифры недели
Яйца в Ярославской области подорожали на 9% за месяц.
На площадки сдачи норм ГТО в Ярославской области потратят 123 млн рублей.
Покупка частного детского сада обошлась мэрии Ярославля дороже на 6 млн.
На установку памятника работы Церетели в Ярославле потратят 40 млн рублей.
Строительство учебного кампуса в Рыбинске оценили в 12 млрд рублей.