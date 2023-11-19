Нападение собак на ребенка, отставка главы Даниловского района и новый руководитель «Рыбинской генерации»

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По букве закона

В Ярославле прокуратура проверяет проект строящейся школы.

Ярославскому племзаводу внесли предостережение из-за загрязнения природы.

СК возбудил уголовное дело по факту нападения двух собак на 11-летнего ребенка в Ярославле. Прокуратура готовит иск в суд о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка. Собак передали в приют.

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело из-за нанесения ребенку ударов мужчиной во время прогулки с собаками.

Обвиняемый в поджоге ресторана выплатил моральную компенсацию пострадавшей.

Отставки и назначения

Евгений Чуркин возглавил ярославскую «Единую Россию».

Гендиректором «Рыбинской генерации» стал Евгений Куцев.

Александр Смирнов покинул пост главы Даниловского района. Главой избрали Елену Иовлеву.

Городская и региональная политика

Бюджет Ярославля исполнен на 68% по доходам по итогам 9 месяцев 2023 года. Председатель КСП обеспокоен такими темпами.

В Ярославской области вырастет плата граждан за коммунальные услуги.

Ярославская волейбольная команда будет финансироваться за счет бюджета.

В регионе повысят налог на имущество организаций и изменят льготы.

Модульную поликлинику в Ярославле построят к концу 2024 года.

Муниципальные предприятия в два раза увеличили выплаты за заключение контракта.

Ярославль выделит 9 млн на строительство нового кладбища в 2024 году.

Транспорт

Трамваи для Ярославля сделают на Усть-Катавском заводе.

Цитаты недели

«Это моя малая родина, здесь жила моя бабушка. В прошлом году на сельском сходе жители деревни решили построить храм, получили благословение владыки. Строили вскладчину, но основной вклад, действительно, мой. Церковь построена на месте часовни Святого духа, которая была разрушена в 1922 году» (Ярославский детский омбудсмен построил храм на своей малой родине)

«Зачастую мы слышим высказывания, что не назывался Ростов Великим. Не назывался, а был» (депутат ярославской облдумы Илья Осипов о переименовании Ростова)

Цифры недели

Яйца в Ярославской области подорожали на 9% за месяц.

На площадки сдачи норм ГТО в Ярославской области потратят 123 млн рублей.

Покупка частного детского сада обошлась мэрии Ярославля дороже на 6 млн.

На установку памятника работы Церетели в Ярославле потратят 40 млн рублей.

Строительство учебного кампуса в Рыбинске оценили в 12 млрд рублей.

Алла Чижова