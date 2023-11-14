В Ярославской области вырастет плата граждан за коммунальные услуги

В Ярославской области во втором полугодии 2024 года индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги составит 9,7%. Индексы утвердил распоряжением правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Это значит, что рост тарифов на коммунальные услуги в регионе, который произойдет во втором полугодии, не должен превышать 9,7%. При этом в отдельных муниципальных образованиях отклонение от этого параметра может составить 2%, что также отражено в распоряжении правительства РФ.

Сами тарифы на коммунальные услуги устанавливаются правительством Ярославской области для каждого поставщика коммунальных услуг (отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация, электроэнергия, услуга по обращение с твердыми коммунальными отходами). При установлении тарифов учитывается предельный индекс роста платы граждан.

Антон Голицын