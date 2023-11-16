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На установку памятника работы Церетели в Ярославле потратят 40 млн рублей

В бюджет Ярославля на 2024 год заложили 40 млн руб. на установку памятника императрице Екатерине II на пересечении улиц Революционной и Андропова. Соответствующая информация содержится в проекте бюджета города, внесенном в муниципалитет Ярославля.

Проект памятника Екатерины II в Ярославле

Проект памятника Екатерины II в Ярославле

Фото: Градостроительный совет Ярославля

Проект памятника Екатерины II в Ярославле

Фото: Градостроительный совет Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что идею установки памятника императрице предложил Союз архитекторов России в начале этого года. Ее поддержали мэр Артем Молчанов и градостроительный совет Ярославля. Автор монумента — Зураб Церетели.

Расходы на установку памятника и благоустройство вокруг него заложены в рамках адресной инвестиционной программы Ярославля на 2024 год. Финансировать работы планируется из средств областного бюджета.

Алла Чижова

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