Ярославский детский омбудсмен построил храм на своей малой родине

11 ноября в деревне Крутая Гора Нерехтского района Костромской области состоялось освящение храма Святого духа, главным благодетелем которого выступил уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин. Об этом сообщили в Костромской митрополии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран церковь Святого духа в деревне Крутая гора

Фото: Михаил Крупин церковь Святого духа в деревне Крутая гора

Фото: Михаил Крупин

Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт наградил Михаила Крупина медалью Феодоровской иконы Божией Матери II степени за труды по строительству храма. По словам господина Крупина, инициатива исходила от жителей деревни.

«Это моя малая родина, здесь жила моя бабушка. В прошлом году на сельском сходе жители деревни решили построить храм, получили благословение владыки. Строили вскладчину, но основной вклад, действительно, мой. Церковь построена на месте часовни Святого духа, которая была разрушена в 1922 году»,— рассказал «Ъ-Ярославль» Михаил Крупин.

Церковь построена из бревен и повторяет формы утраченной церкви Преображения Господня «на сваях» из села Спас-Вежи бывшего Костромского уезда. Считается, что Спас-Вежи были родиной прототипа деда Мазая из стихотворения Николая Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы». Церковь находилась в низине и была построена на сваях из-за ежегодных разливов Волги. Во время строительства Горьковского водохранилища Спас-Вежи были затоплены. Церковь как памятник архитектуры перевезена в 1956 году в Кострому и находилась на территории Ипатьевского монастыря, где сгорела в 2002 году.

«Проект церкви был сделан по старым фотографиям храма, таким образом в деревне не только появился новый храм, но и восстановлена частичка общей костромской и ярославской истории, поскольку ярославцы считают Николая Некрасова своим земляком»,— рассказал Михаил Крупин.

В деревне Крутая гора сейчас около 60 домов. В связи со строительством церкви жители планируют добиться присвоения деревни статуса села.

Антон Голицын