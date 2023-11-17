Напавшие на ребенка собаки в Ярославле переданы в приют

Две собаки, которые напали на ребенка в Ярославле, переданы в приют в Переславль-Залесский. Об этом сообщает портал «YarNews» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хозяйка с напавшими собаками

Фото: Скриншот из видео Александра Обыденнова Хозяйка с напавшими собаками

Фото: Скриншот из видео Александра Обыденнова

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 12 ноября в Дзержинском районе Ярославля на 11-летнего мальчика напали собаки, которых хозяева отпускали на самовыгул. Ребенок получил рваные раны. Следователи собрали материалы, которых оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Прокуратура намерена через суд с хозяев собаки взыскать в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда.

Как стало известно, после возбуждения уголовного дело у хозяев забрали собак и поместили их в центр кинологической службы УМВД. Сейчас собаки переданы в приют в Переславль-Залесский, в скором времени их осмотрит ветеринарный врач.

Алла Чижова