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Председатель КСП Ярославля обеспокоен исполнением бюджета города

Бюджет Ярославля исполнен на 68% по доходам (68,6% по расходам) по итогам 9 месяцев 2023 года. Председатель контрольно-счетной палаты обеспокоен такими темпами. Исполнение бюджета города обсудили на заседании постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике муниципалитета Ярославля.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В ходе своего выступления директор департамента финансов мэрии Ярославля Андрей Данц рассказал, что за 9 месяцев город получил 17,2 млрд доходов и произвел 17,5 млрд расходов. Разрыв был сбалансирован за счет бюджетных кредитов. Председатель контрольно-счетной палаты Ярославля Владимир Бондарь высказал свои опасения в связи с темпами исполнения бюджета.

«Насторожило по доходной части. Это почти 2 млрд руб. по сравнению с прошлым периодом мы недополучили от вышестоящих бюджетов. Об этом надо подумать, почему и как. Исполнение расходной части бюджета несколько настораживает. Осталось 1,5 месяца, а у нас всего лишь 68% исполнения, по сравнению с прошлым годом мы почти на 1,5 млрд идем с отставанием расходной части. Это, понятно, конкурсные процедуры затянуты и другое. Но осталось немного»,— сказал господин Бондарь.

Председатель муниципалитета Сергей Калинин обратил внимание господина Данца на то, что по некоторым программам исполнение составляет 12-25%. «Вы анализировали вообще, годовые показатели всеми отраслями будут выполнены?»,— спросил господин Калинин.

«Сомнений нет. Могут быть объективные причины, форс-мажоры. Но для этого мы перераспределяем средства»,— пояснил Андрей Данц.

Алла Чижова

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