Модульную поликлинику в Ярославле построят к концу 2024 года

В Ярославле модульную поликлинику во Фрунзенском районе построят к концу 2024 года. Об этом рассказал министр здравоохранения Сергей Луганский на заседании комитета по здравоохранению облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

«Ъ-Ярославль» сообщал, что поликлинику №1 на Московском проспекте экстренно закрыли из-за аварийного состояния. Пациентов перераспределили в поликлиники на улицах Попова и Ньютона. Нагрузка в этих поликлиниках выросла на 40%. В ярославском правительстве приняли решение построить модульную поликлинику на улице Гоголя, около ТЦ «Фараон».

Министр здравоохранения пояснил, что средства на строительство модульной поликлиники в бюджете есть. Но сейчас предстоит большая работа по подготовке к строительству. «В настоящее время, к сожалению, с учетом изучения нормативной базы мы определили, что необходима проектно-сметная документация, поскольку это учреждение с массовым пребыванием людей. Также, к сожалению, оказалось, что опыт в Российской Федерации небольшой. В одном из субъектов Федерации сделали такой объект, очень похожий, чуть поменьше, чем хотим сделать мы. И они в течение полутора лет не могли ввести его в эксплуатацию. По разным причинам. Чтобы не наступать на такие грабли, мы немножко активно позанимаемся, создадим все необходимое, начиная от «нормативки», согласования всех требований»,— сказал господин Луганский. Он отметил, что власти уже нашли производителя конструкций для модульной поликлиники, и планируется, что к концу 2024 года поликлиника будет построена.

Хуже ситуация с поликлиникой в Красном бору. Там сейчас готовят проект не модульной поликлиники, а объекта капитального строительства. Но, как отметил министр здравоохранения, объект будет возведен не раньше 2025-2026 года.

Алла Чижова