В Ярославле возбудили уголовное дело из-за нападения собак на ребенка

В Ярославле следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) из-за нападения двух собак на 11-летнего ребенка в Дзержинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот из видео Александра Обыденнова Фото: Скриншот из видео Александра Обыденнова

«Ъ-Ярославль» сообщал, что инцидент произошел 12 ноября. На ребенка напали две собаки, которых хозяева отпускали на самовыгул. В итоге у ребенка рваные раны на теле. Следователи собрали материалы, которых оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела.

«По версии следствия, 12 ноября 2023 года в дневное время две домашние собаки породы кане-корсо, оставленные хозяином без присмотра, напали на 11-летнего мальчика, находившегося во дворе между улицей Волгоградской и Ленинградским проспектом в Дзержинском районе Ярославля. В результате ребенку причинены телесные повреждения, в настоящий момент он находится в больнице»,— рассказали в пресс-службе СК.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, ищут свидетелей и владельцев собак. Также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Алла Чижова