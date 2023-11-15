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Депутаты комитета облдумы поддержали переименование Ростова

Депутаты комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления ярославской облдумы поддержали переименование Ростова в Ростов Великий.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что общественное движение «За Ростов Великий!» собрало почти 14 тыс. подписей за смену названия. 13 ноября документы и подписи передали в ярославскую облдуму.

Сегодня депутаты ярославской областной думы начали обсуждать инициативу на комитете облдумы по законодательству. На заседании отмечалось, что было важно в этот раз сначала узнать мнение жителей, основываясь на неудачном опыте попытки переименования Тутаева в Романов-Борисоглебск.

«В этот раз сами жители Ростова вышли с этой инициативой. Ростов серьезно преображается, сейчас он выглядит, возможно, не очень лицеприятно из-за масштабных ремонтных работ. Более 30 центральных дорог ремонтируется, центр города приводится в порядок, скверы, парки. Уверен, в следующем году, когда Ростову будет присвоено название Ростов Великий, и содержание, и форма совпадут. Ростов развивается, и наша задача сделать его не только на бумаге великим, но и в реальности»,— сказал депутат Антон Капралов.

Депутат Илья Осипов пояснил, что Ростов Ярославской области действительно никогда не назывался Великим. Но господин Осипов этот факт не считает помехой.

«Мы некую справедливость нравственную вносим. С того момента, как появился Ростов-на-Дону, даже органы власти, например, ГИБДД используют указатели "Ростов". Едешь по трассе "Дон" и тут надпись "Ростов". А Ростов-на-Дону сам получил название в честь ростово-ярославского митрополита, святителя Дмитрия Ростовского. Даже своим названием они обязаны Ростову Великому. Зачастую мы слышим высказывания, что не назывался Ростов Великим. Не назывался, а был»,— сказал господин Осипов.

Депутаты поддерживают инициативу. В частности, депутат Василий Бобков никогда не сомневался, что приезжает в Ростов Великий, а не просто в Ростов. «Я понимаю, насколько это все сложно. Какая-нибудь закорючка и нас федералы могут не поддержать. Но на самом деле частенько звучит Ростов Великий. И никуда это уже не изъять. Я считаю, что эту процедуру нужно начинать»,— сказал господин Бобков.

По итогам заседания комитета все присутствующие восемь депутатов проголосовали за то, чтобы начать процедуру переименования.

Алла Чижова

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