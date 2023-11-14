Евгений Чуркин возглавил ярославскую «Единую Россию»

Временно исполняющим обязанности секретаря ярославского регионального отделения партии «Единая Россия» назначен министр регионального развития области Евгений Чуркин. Об этом сообщил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. Он уточнил, что врио назначены в шести регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Чуркин

Фото: Правительство Ярославской области Евгений Чуркин

Фото: Правительство Ярославской области

«Сегодня с кандидатами в секретари региональных отделений встретились вместе с Председателем партии Дмитрием Медведевым. Сегодня же решением Президиума Генсовета они назначены временно исполняющими обязанности»,— написал в своем telegram-канале Андрей Турчак.

На встрече Евгений Чуркин получил партийный билет «Единой России».

«До конца ноября в этих шести регионах пройдут конференции, на которых кандидатуры новых секретарей должны быть утверждены. Уверен, наши коллеги в реготделениях их поддержат»,— написал господин Турчак.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что секретарь реготделения партии Ольга Хитрова добровольно сложила полномочия, объяснив свой шаг «большой нагрузкой».

Антон Голицын