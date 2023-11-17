Яйца в Ярославской области подорожали на 9% за месяц

В Ярославской области рост цен на яйца за неделю с 31 октября по 7 ноября составил 3,08%. Об этом сообщили «Ъ-Ярославль» в территориальном органе статистики «Ярославльстат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что жители региона жаловались на резкий рост цен на яйца. Ярославское межрегиональное УФАС России начало проверку цен на яйца в области по поручению Федеральной антимонопольной службы.

В «Ярославльстате» пояснили, что за последний год цены на яйца выросли на 19,37%, а за октябрь стоимость десятка повысилась на 8,92%. «В Ярославской области средняя стоимость десятка яиц 7 ноября составляла 88 руб. 29 коп.»,— сообщили в «Ярославльстате».

Алла Чижова