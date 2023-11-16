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Строительство учебного кампуса в Рыбинске оценили в 12 млрд рублей

В Рыбинске на строительство кампуса «Меркурий» нужно 12 млрд руб. Об этом на заседании комитета по образованию облдумы сообщил министр социальных коммуникаций и развития некоммерческих организаций Дмитрий Юнусов.

Проект кампуса

Проект кампуса

Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте»

Проект кампуса

Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте»

В феврале 2023 года секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев предложил создать в Рыбинске особую экономическую зону в целях обеспечения инженерными кадрами ОДК «Сатурн». В том числе планировалось создание кампуса мирового уровня «Меркурий» для Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П.А. Соловьева (РГАТУ).

Для строительства учебного городка Рыбинск выделил 1,3 га земли. Министр социальных коммуникаций и развития некоммерческих организаций Дмитрий Юнусов рассказал, что проектирование кампуса будет выполняться за счет средств областного бюджета.

«Сейчас мы выходим на заключение договора с проектной организацией. Мы передаем субсидию РГАТУ, а РГАТУ непосредственно заключает договор с ППК "Единый заказчик", и ППК выбирает проектировщика. На следующий год сумма составит 159 млн руб. — это весь объем финансирования из регионального бюджета. Это относительно небольшая сумма от общего проекта. Общий объем финансирования проекта — порядка 12 млрд руб.»,— сказал господин Юнусов.

Согласно концепции, в будущем кампусе будут современное общежитие с отдельными комнатами для каждого студента, лабораторный корпус, большой ФОК. На территории кампуса планируется парк, который будет своеобразным продолжением Карякинского сада.

Алла Чижова

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