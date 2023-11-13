Покупка частного детского сада обошлась мэрии Ярославля дороже на 6 млн

Мэрия Ярославля заключила контракт о покупке частного детского сада «Совенок» по адресу Зелинского, 2а. Покупка обошлась дороже планируемых 78 млн руб. из-за НДС. Об этом сообщил директор департамента финансов Андрей Данц на заседании постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике муниципалитета Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт детского сада «Совенок» Фото: Сайт детского сада «Совенок»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что собственник детского сада (ПАО «Славнефть-ЯНОС») решил, что не будет вести деятельность по организации временного пребывания детей дошкольного возраста. Мэрия решила купить детский сад и передать его находящемуся по соседству муниципальному детскому саду № 243. Сегодня директор департамента финансов заявил о необходимости увеличения средств на покупку.

«Здесь уточнилась сумма в части НДС на 6 млн руб. Контракт подписан, сейчас идет оформление в собственность, передача департаменту. Как мэр города обещал, ноябрь-декабрь месяц все должно функционировать в этом помещении»,— сказал господин Данц.

Алла Чижова