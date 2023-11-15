На площадки сдачи норм ГТО в Ярославской области потратят 123 млн рублей

В 2024 году из бюджета Ярославской области будет потрачено 123 млн руб. на строительство трех «умных» спортивных площадок. Об этом на заседании комитета облдумы по образованию, туризму, спорту и делам молодежи рассказал и.о. министра спорта и молодежной политики региона Денис Салтыков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

«Это площадки в Ярославском муниципальном районе. Умные спортивные площадки представляют собой комплексное плоскостное сооружение, состоящее из футбольного поля, дорожек и малых архитектурных форм: площадки воркаута и сдачи норм ГТО»,— рассказал господин Салтыков.

По словам и.о. министра, площадки будут общедоступными. Также на них смогут заниматься и воспитанники спортивных школ.

Антон Голицын