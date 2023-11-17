В Ярославле возбуждено уголовное дело из-за нападения на ребенка

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело из-за нанесения ребенку ударов мужчиной во время прогулки с собаками. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пострадавшая собака ребенка

Фото: Жесть Ярославль / «Вконтакте» Пострадавшая собака ребенка

Фото: Жесть Ярославль / «Вконтакте»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что мать потерпевшего ребенка рассказала в соцсетях о нападении на ее дочь взрослого мужчины. Девочка пыталась разнять свою собаку и собаку мужчины. Однако вместо помощи, мужчина нанес ребенку несколько ударов. Мать пояснила, что в результате случившегося у дочери зафиксированы черепно-мозговая травма и синяки на теле.

В областной прокуратуре сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой района на контроль»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Алла Чижова