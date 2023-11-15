В Ярославле прокуратура подаст в суд на хозяев собак, напавших на ребенка

В Ярославле прокуратура готовит иск в суд о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка, пострадавшего в результате нападения собак. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент нападения на ребенка в правом нижнем углу

Фото: Скриншот из видео Александра Обыденнова Момент нападения на ребенка в правом нижнем углу

Фото: Скриншот из видео Александра Обыденнова

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 12 ноября в Дзержинском районе Ярославля на 11-летнего ребенка напали две собаки, которых хозяева отпускали на самовыгул. В итоге у ребенка рваные раны на теле. Следователи собрали материалы, которых оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Кроме того, ведомство намерено подать в суд из-за произошедшего.

«Прокуратурой района готовится исковое заявление в интересах несовершеннолетнего о компенсации морального вреда, причиненного нападением»,— сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Алла Чижова