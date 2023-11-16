Трамваи для Ярославля сделают на Усть-Катавском заводе

«Усть-Катавский вагоностроительный завод» из Челябинской области (входит в госкорпорацию «Роскосмос») поставит в Ярославль 47 низкопольных трамваев. Об этом сообщили на заводе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» Фото: АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что правительство области заключило концессионное соглашение с ООО «Мовиста Регионы Ярославль» сроком на 20 лет. Соглашение предусматривает полное обновление трамвайного парка и закупку 47 низкопольных трамваев. Ранее «Мовиста Регионы Ярославль» планировала заключить договор с «ПК "Транспортные системы"», однако из-за большой загруженности компания отказалась.

Договор на поставку был заключен с АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод». На заводе рассказали, что первый трамвай поставят в Ярославль до конца 2023 года, а остальные в 2024 и 2025 годах.

«Новые трамваи для Ярославля будут оснащены климат-контролем, медиапанелями, валидаторами для безналичной оплаты, USB-разъемами для зарядки гаджетов. Вагоны УКВЗ удобны и комфортны для проезда всех групп населения и пассажиров с ограниченными физическими возможностями. В салоне спроектированы широкие проходы, трамваи оборудованы откидными аппарелями - устройствами для комфортной посадки-высадки маломобильных пассажиров»,— говорится в сообщении завода.

До модернизации в Ярославле также работали трамваи Усть-Катавского завода моделей 71-605, 71-619К и 71-619КТ.

Алла Чижова