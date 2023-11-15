Ярославскому племзаводу внесли предостережение из-за загрязнения природы

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям направило АО «Племзавод Ярославка» предостережение о недопустимости загрязнения окружающей среды при обороте побочных продуктов животноводства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Верхне-Волжское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования установило, что местный племзавод загрязняет реку Толгоболка в селе Толгоболь Ярославской района. Управление передало материалы в Россельхознадзор.

Специалисты ведомства выехали на место и установили, что подъездные пути АО «Племзавод Ярославка» загрязнены навозными стоками и твердой фракцией навоза. Ими же затоплена прилегающая к племзаводу территория, в результате чего загрязняется окружающая среда.

«Согласно представленной информации от племзавода, хранение побочного продукта животноводства осуществляется в навозохранилищах с водонепроницаемым твердым покрытием, где он выдерживается до 8 месяцев. Вывоз побочных продуктов животноводства для использования осуществлялся из партии побочных продуктов животноводства, образованных в 2022 году»,— говорится в сообщении управления Россельхознадзора.

В итоге управление направило племзаводу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при обороте побочных продуктов животноводства.

АО «Племзавод Ярославка» был организован путем объединения колхозов: «Красный октябрь», «им. Ленина», «Новый путь» Рютневского сельского совета. В 1984 году совхозу «Ярославка» был присвоен статус племенного, а в 1995 году статус племенного завода. Предприятие занимается производством молочной продукции.

Алла Чижова