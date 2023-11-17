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Обвиняемый в поджоге ресторана выплатил моральную компенсацию пострадавшей

Бывший депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов, обвиняемый в поджоге ресторана «Сквер», направил пострадавшей в пожаре женщине 500 тыс. руб. в качестве частичной компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда по итогам рассмотрения ходатайства адвоката об изменении меры пресечения обвиняемому.

Дмитрий Соколов

Дмитрий Соколов

Фото: Ярославский областной суд

Дмитрий Соколов

Фото: Ярославский областной суд

«После окончания судебного заседания защитник Дмитрия Соколова адвокат Александр Толянин рассказал, что обвиняемый направил потерпевшей в счет частичной компенсации морального вреда 500 тысяч рублей»,— рассказали в облсуде.

Также в ходе рассмотрения судом жалобы господин Соколов публично принес извинения потерпевшей женщине. «Ъ-Ярославль» сообщал, что суд оставил меру пресечения без изменения. Дмитрий Соколов обвиняется в поджоге и покушении на убийство. В пожаре, произошедшем в ночь с 30 на 31 октября, пострадала посетительница заведения, она проходит лечение.

Алла Чижова

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