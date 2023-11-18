Ярославская волейбольная команда будет финансироваться за счет бюджета

В Ярославской области спонсоры волейбольных команд получат льготу по налогу на имущество организаций. Это следует из проекта закона, внесенного в думу губернатором Михаилом Евраевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВЦ «Волжанин» Фото: ВЦ «Волжанин»

Льгота будет предоставляться в 2024 году. Спонсоры волейбольных команд получат освобождение от налога на сумму помощи, умноженную на коэффициент 1,25, но в пределах лимита, который установит госпрограмма.

Речь идет о клубах, участвующих в розыгрыше Чемпионата России по волейболу среди мужских команд и среди женских команд Суперлиги, Чемпионата России по волейболу среди мужских команд и среди женских команд Высшей лиги «А». Право на финансирование получит волейбольный клуб «Ярославич», который играет в Высшей лиге «А».

Аналогичная схема сейчас применяется для финансирования футбольного клуба «Шинник», она также будет продлена тем же законопроектом.

Антон Голицын