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Муниципальные предприятия в два раза увеличили выплаты за заключение контракта

В Ярославле муниципальные предприятия в два раза увеличили сумму стимулирующих выплат для своих сотрудников за заключение контракта о прохождении воинской службы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Ранее муниципальные предприятия ввели стимулирующие выплаты в размере 100 тыс. руб., теперь она увеличена до 200 тыс. руб. «За сотрудниками, заключившими контракт, закрепляется рабочее место на предприятии на время прохождения воинской службы»,— уточнили в мэрии.

По-прежнему своим сотрудникам за подписание контракта платят АО «Яргортеплоэнерго», «Центр», «Волна», «Вознесенский», «ЯрГЭТ», «Ярославльлифт», «Ярославское предприятие по геодезии и землеустройству», «Ярмарки Дзержинского района», МУП «Дирекция парков культуры и отдыха Ярославля», АО «Ярославские ЭнергоСистемы», «Ярославльзаказчик», «Горстройзаказчик», «Волна», «Вознесенский», «Спецслужба по вопросам похоронного дела».

Алла Чижова

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