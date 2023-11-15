В Дзержинском районе Ярославля собаки напали на 11-летнего ребенка

В Ярославле на улице Волгоградской две собаки напали на 11-летнего ребенка, полиция зафиксировала факт произошедшего. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

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Фото: Скриншот из видео Александра Обыденнова Нападение собак на ребенка в нижнем правом углу фото

Фото: Скриншот из видео Александра Обыденнова

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 12 ноября на улице Волгоградской две собаки напали на 11-летнего ребенка, которого спасли прохожие мужчины, один из них применил против животных перцовый баллончик. «У ребенка рваные раны на ногах, прокушены руки, лопатки, даже подмышки порваны»,— указывается в сообщении с приложенным документом о первичном осмотре из медорганизации. Как говорится в сообщении, хозяева собак отпускают животных на самовыгул, нападение собак на прохожих происходит не в первый раз. В соцсетятх просят обратить особое внимание полиции на происходящее и предпринять меры по ситуации.

В УМВД по Ярославской области сообщили, что инцидент задокументирован сотрудниками полиции. «Собранный материал будет направлен в следственные органы для принятия решения в соответствии с законодательством»,— сообщили в правоохранительных органах.

Алла Чижова