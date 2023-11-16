Александр Смирнов покинул пост главы Даниловского района

Глава Даниловского района Ярославской области Александр Смирнов покидает пост в связи с истечением срока полномочий. Об этом сообщил сам господин Смирнов. На новый срок полномочий свою кандидатуру Александр Смирнов не выдвинул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Смирнов//«Вконтакте» Фото: Александр Смирнов//«Вконтакте»

«Сегодня – последний день моей работы в должности главы района, где я отработал с марта 2008 года. Покидаю это место с чувством грусти, но и удовлетворенности от сделанного за эти годы. самое время и уйти туда, где могу пригодиться и работать на таком же подъеме, как во главе района. Новому главе – новых успехов во благо района»,— написал Александр Смирнов.

Господина Смирнова трижды избирали главой района. Выборы нового главы проходят 16 ноября в земском собрании Даниловского района.

Алла Чижова