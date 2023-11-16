Избран глава Даниловского района

Главой Даниловского района Ярославской области избрали Елену Иовлеву, ранее занимавшую должность первого заместителя главы. Об этом сообщил глава Данилова Алексей Амосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Иовлева

Фото: Алексей Амосов, телеграм Елена Иовлева

Фото: Алексей Амосов, телеграм

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Александр Смирнов сегодня покидает пост руководителя района в связи с истечением срока полномочий. На пост претендовали глава Середского сельского поселения Лариса Прудова, бывший замглавы Данилова Марина Смирнова и экс-заместитель главы района Елена Иовлева.

«Депутаты избрали главу Даниловского муниципального района на 5 лет. Это Иовлева Елена Борисовна»,— написал Алексей Амосов.

Алла Чижова