Избран глава Даниловского района
Главой Даниловского района Ярославской области избрали Елену Иовлеву, ранее занимавшую должность первого заместителя главы. Об этом сообщил глава Данилова Алексей Амосов.
Елена Иовлева
Фото: Алексей Амосов, телеграм
«Ъ-Ярославль» сообщал, что Александр Смирнов сегодня покидает пост руководителя района в связи с истечением срока полномочий. На пост претендовали глава Середского сельского поселения Лариса Прудова, бывший замглавы Данилова Марина Смирнова и экс-заместитель главы района Елена Иовлева.
«Депутаты избрали главу Даниловского муниципального района на 5 лет. Это Иовлева Елена Борисовна»,— написал Алексей Амосов.