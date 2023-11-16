Гендиректором «Рыбинской генерации» стал Евгений Куцев

Генеральным директором ООО «Рыбинская генерация» назначен Евгений Куцев. Об этом сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Куцев

Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте» Евгений Куцев

Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте»

Как отметил господин Рудаков, решение принято с учетом мнения губернатора Ярославской области Михаила Евраева и согласовано с правительством. «Основные задачи, которые ставлю перед руководителем Рыбинском генерации, по-прежнему остаются нормализация работы системы теплоснабжения, реконструкция тепловых сетей, снижение количества аварийных ситуаций, модернизация котельных»,— написал глава Рыбинска.

Господин Куцев служил в ВС РФ на должностях топливно-энергетического направления в Калининграде. С 2023 года руководит АО «МКЭ», которое занимается поставкой тепла и горячей воды в Мышкинском, Пошехонском, Ростовском и Угличском районах.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что бывший гендиректор «Рыбинской генерации» Виктор Тамаров и бывший замглавы Рыбинска Иван Дубино арестованы по обвинению в получении взятки.

Подробнее о коррупционном скандале в Рыбинске в материале «Ъ-Ярославль» — «Надеемся максимум взять».

Алла Чижова