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Гендиректором «Рыбинской генерации» стал Евгений Куцев

Генеральным директором ООО «Рыбинская генерация» назначен Евгений Куцев. Об этом сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Евгений Куцев

Евгений Куцев

Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте»

Евгений Куцев

Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте»

Как отметил господин Рудаков, решение принято с учетом мнения губернатора Ярославской области Михаила Евраева и согласовано с правительством. «Основные задачи, которые ставлю перед руководителем Рыбинском генерации, по-прежнему остаются нормализация работы системы теплоснабжения, реконструкция тепловых сетей, снижение количества аварийных ситуаций, модернизация котельных»,— написал глава Рыбинска.

Господин Куцев служил в ВС РФ на должностях топливно-энергетического направления в Калининграде. С 2023 года руководит АО «МКЭ», которое занимается поставкой тепла и горячей воды в Мышкинском, Пошехонском, Ростовском и Угличском районах.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что бывший гендиректор «Рыбинской генерации» Виктор Тамаров и бывший замглавы Рыбинска Иван Дубино арестованы по обвинению в получении взятки.

Подробнее о коррупционном скандале в Рыбинске в материале «Ъ-Ярославль» — «Надеемся максимум взять».

Алла Чижова

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