В Ярославле прокуратура нашла нарушения в проекте строительства школы

В Ярославле прокуратура Красноперекопского района проводит проверку по факту нарушений в проекте строительства школы на Большой Федоровской. Об этом сообщил представитель прокуратуры на общегородском совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство школы на Большой Федоровской

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Строительство школы на Большой Федоровской

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что муниципальный контракт на строительство учебного заведения заключен с ООО «КапиталГруппСтрой». Стоимость работ составляет 739 млн руб., объект должен быть готов к 30 июня 2024 года. Четырехэтажная школа на Большой Федоровской рассчитана на 500 учеников.

Заммэра по градостроительству Александр Черневский сообщил, что сейчас строительная готовность школы составляет 33%. В этом году на объект выделили 254 млн. руб., освоение по принятым и оплаченным работам составляет 75%. Однако у прокуратуры появились вопросы к проекту школы.

«Возник ряд вопросов по школе на Большой Федоровской. Сейчас дается оценка этим фактам по вопросу разработки проектно-исполнительной документации, то есть мы сейчас организовали и проводим эти проверки, прокуратура Красноперекопского района»,— сказал на совещании представитель прокуратуры.

Мэр Ярославля Артем Молчанов поручил проработать «в плотном контакте» возникшие вопросы и устранить нарушения.

Алла Чижова