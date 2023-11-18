В Ярославской области повысят налог на имущество организаций и изменят льготы

В Ярославской области изменятся ставки налога на имущество. Проект закона об этом внес в Ярославскую областную думу губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославль, торговый центр Аура

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Ярославль, торговый центр Аура

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

С 1,6% до 2% увеличится ставка налога для объектов недвижимости, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость. Речь идет о торговых центрах (комплексах) общей площадью от 1000 квадратных метров и помещениях площадью от 1000 квадратных метров, которые предусматривают размещение торговых объектов.

Проект закона на имущество отменяет освобождение от налога на имущество для международных аэропортов. В Ярославской области такой статус имеет только аэропорт «Туношна». Он принадлежит правительству региона, но губернатор области Михаил Евраев заявлял, что для аэропорта найден инвестор — группа компаний «Аэрофьюэлз».

Также освобождение от налога на имущество отменяется для организаций, применяющих специальные налоговые режимы, в отношении одного объекта площадью не более 100 кв.м.

Вводится и новая льгота по налогу на имущество. Налог смогут не платить в течение первых пяти лет обрабатывающие предприятия в отношении введенных с 2024 года объектов, расположенных на территориях большинства сельских районов области.

Антон Голицын