Ярославль выделит 9 млн на строительство нового кладбища в 2024 году
В бюджет Ярославля на 2024 года заложили 9 млн руб. на строительство муниципального кладбища в районе деревни Прохоровское. Соответствующая информация содержится в проекте бюджета города, внесенном в муниципалитет Ярославля.
Место нового кладбища под Ярославлем
Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ
Идея строительства городского кладбища около деревни Прохоровское Ярославского района у властей Ярославля появилась еще в прошлом году. Тогда мэрия получила два земельных участка для строительства кладбища, и его планировалось открыть к сентябрю этого года, но этого не случилось.
Теперь в рамках адресной инвестиционной программы на 2024 год по разделу «Благоустройство» заложены средства на строительство кладбища вблизи деревни. В этом же разделе запланировано и 40 млн руб. на установку памятника Екатерине II и благоустройство территории вокруг него на углу улиц Революционной и Андропова.