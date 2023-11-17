Ярославль выделит 9 млн на строительство нового кладбища в 2024 году

В бюджет Ярославля на 2024 года заложили 9 млн руб. на строительство муниципального кладбища в районе деревни Прохоровское. Соответствующая информация содержится в проекте бюджета города, внесенном в муниципалитет Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место нового кладбища под Ярославлем

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Место нового кладбища под Ярославлем

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Идея строительства городского кладбища около деревни Прохоровское Ярославского района у властей Ярославля появилась еще в прошлом году. Тогда мэрия получила два земельных участка для строительства кладбища, и его планировалось открыть к сентябрю этого года, но этого не случилось.

Теперь в рамках адресной инвестиционной программы на 2024 год по разделу «Благоустройство» заложены средства на строительство кладбища вблизи деревни. В этом же разделе запланировано и 40 млн руб. на установку памятника Екатерине II и благоустройство территории вокруг него на углу улиц Революционной и Андропова.

Алла Чижова