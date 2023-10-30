Что ждет россиян в ноябре 2023 года
Краткий обзор основных законодательных изменений
Упрощение процедуры внесудебного банкротства, новая льготная ипотека, реестр малых технологических компаний и другие нововведения.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
С 1 ноября рассчитываться за российскую сельхозпродукцию можно будет в нацвалютах. Иностранные покупатели смогут открывать для этого специальные счета. Валюта, поступающая на них, продается банку—держателю счета, или он получает разрешение на ее реализацию на торгах. После этого на счет возвращаются средства в рублях.
Как меняется доля доллара в международных расчетах — в материале «Ъ».
С 1 ноября начнет действовать программа новой льготной ипотеки — «Арктическая». Процент по ней составит 2%, а первоначальный взнос от 20%.
Какие еще условия у нового вида ипотеки — в материале «Ъ».
С 1 ноября военные пенсионеры, призванные в ряды ВС РФ по мобилизации или заключившие контракт, будут получать компенсацию военной пенсии. Ее размер составит 100%.
О предложении освободить военных пенсионеров от страховых взносов — в материале «Ъ».
С 1 ноября россияне смогут въезжать в Таиланд без визы на 90 дней. Раньше этот срок составлял 30 дней.
Почему россияне выбирают Таиланд и Филиппины — в материале «Ъ».
С 3 ноября начнет действовать закон об упрощении внесудебного банкротства физических лиц. Минимальный размер задолженности, при которой можно начать эту процедуру, составит 25 тыс. руб., а максимальный — 1 млн руб.
Как в Госдуме обсуждали законопроект — в материале «Ъ».
С 3 ноября начнет работать реестр малых технологических компаний. Он будет использоваться для оказания адресных мер поддержки.
Как правительство разрабатывало закон — в материале «Ъ».
С 5 ноября будет расширен перечень организаций, в которых можно проходить альтернативную гражданскую службу.
Как Минтруд предложил расширить этот список — в материале «Ъ».
С 9 ноября на всей территории ЕАЭС будет унифицирована маркировка лекарств, напитков и телефонов.
Какие штрафы предусмотрены за торговлю без маркировок — в материале «Ъ».
30 ноября заканчивается период, в который компании должны совершить обеспечительный платеж в счет налога на сверхприбыль.
Зачем был введен налог на сверхприбыль — в материале «Ъ».