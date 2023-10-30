Что ждет россиян в ноябре 2023 года

Упрощение процедуры внесудебного банкротства, новая льготная ипотека, реестр малых технологических компаний и другие нововведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С 1 ноября рассчитываться за российскую сельхозпродукцию можно будет в нацвалютах. Иностранные покупатели смогут открывать для этого специальные счета. Валюта, поступающая на них, продается банку—держателю счета, или он получает разрешение на ее реализацию на торгах. После этого на счет возвращаются средства в рублях.

Как меняется доля доллара в международных расчетах — в материале «Ъ».

С 1 ноября начнет действовать программа новой льготной ипотеки — «Арктическая». Процент по ней составит 2%, а первоначальный взнос от 20%.

Какие еще условия у нового вида ипотеки — в материале «Ъ».

С 1 ноября военные пенсионеры, призванные в ряды ВС РФ по мобилизации или заключившие контракт, будут получать компенсацию военной пенсии. Ее размер составит 100%.

О предложении освободить военных пенсионеров от страховых взносов — в материале «Ъ».

С 1 ноября россияне смогут въезжать в Таиланд без визы на 90 дней. Раньше этот срок составлял 30 дней.

Почему россияне выбирают Таиланд и Филиппины — в материале «Ъ».

С 3 ноября начнет действовать закон об упрощении внесудебного банкротства физических лиц. Минимальный размер задолженности, при которой можно начать эту процедуру, составит 25 тыс. руб., а максимальный — 1 млн руб.

Как в Госдуме обсуждали законопроект — в материале «Ъ».

С 3 ноября начнет работать реестр малых технологических компаний. Он будет использоваться для оказания адресных мер поддержки.

Как правительство разрабатывало закон — в материале «Ъ».

С 5 ноября будет расширен перечень организаций, в которых можно проходить альтернативную гражданскую службу.

Как Минтруд предложил расширить этот список — в материале «Ъ».

С 9 ноября на всей территории ЕАЭС будет унифицирована маркировка лекарств, напитков и телефонов.

Какие штрафы предусмотрены за торговлю без маркировок — в материале «Ъ».

30 ноября заканчивается период, в который компании должны совершить обеспечительный платеж в счет налога на сверхприбыль.

Зачем был введен налог на сверхприбыль — в материале «Ъ».

Василий Кузнецов