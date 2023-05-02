Большой прорыв малыми силами

Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на вовлечение небольших компаний в работу по достижению РФ технологического суверенитета. Установление критериев отнесения организаций к малым технологическим компаниям позволит им пользоваться мерами господдержки, содержание которых позже определит правительство. Как пояснили “Ъ” в Белом доме, в масштабах страны основная функция малых технологических компаний — генерация и отработка новых идей в сфере технологических инноваций. Для этого им обещан доступ к капиталу и рынкам крупного бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Разработанный Минэкономики законопроект «О развитии технологических компаний в РФ» внесен правительством в Госдуму. С его помощью Белый дом намерен включить в работу по достижению технологического суверенитета не только крупные, но и небольшие компании. Первый вариант проекта был готов еще в ноябре прошлого года — в виде поправок к закону «О науке и государственной научно-технической политике» (см. “Ъ” от 14 ноября 2022 года). В итоге, видимо подчеркивая возросшую важность темы, сейчас Белый дом внес документ в виде самостоятельного законопроекта. При этом срок его вступления в силу сокращен: уже по истечении 90 дней со дня официального опубликования вместо прежних 180.

Прежде всего проектом вводится понятие технологической компании. Это коммерческая организация, создающая или применяющая инновационные технологии при производстве продукции, оказании услуг или выполнении работ. Эта работа должна быть основной и входить в утверждаемый правительством перечень видов деятельности для технологических компаний. Малая же технологическая компания дополнительно должна соответствовать четырем критериям и состоять в соответствующем реестре. Критерии — объем выручки не выше устанавливаемого правительством порога, вид деятельности из упомянутого перечня, соответствие определенному уровню научно-технического потенциала, наличие возможности для внедрения инновационных технологий.

Предполагается, что в зависимости от объема годовой выручки малые технологические компании будут разделены правительством на три группы: c выручкой до 300 млн руб., от 300 млн до 2 млрд руб. и от 2 млрд до 4 млрд руб. По мере роста дохода предполагается повышать требования к научно-техническому потенциалу и наличию возможности для применения инновационных технологий. Включение в реестр будет основанием для адресного получения мер господдержки, перечень которых также установит правительство. Отнесение организации к малым технологическим компаниям будет проводиться по ее заявлению на основании результатов экспертизы — ее будут осуществлять соответствующие центры, в том числе инновационные институты развития. Организации из существующего Единого реестра конечных получателей господдержки инновационной деятельности при соответствии критериям выручки и основного вида деятельности получат такой статус в упрощенном порядке — для этого потребуется только заявление.

В Минэкономики “Ъ” пояснили, что законопроект в первую очередь определяет особенности регулирования деятельности небольших компаний — разработчиков технологий, обладающих большей гибкостью и адаптивностью к меняющейся конъюнктуре, Он направлен на концентрацию мер господдержки малых компаний, которые могут стать драйвером в достижении технологического суверенитета, подчеркивают в ведомстве. Там пояснили, что готовящаяся Концепция технологического развития до 2030 года будет включать такие показатели, как темпы роста выпуска инновационных товаров малых технологических компаний, выполнения ими работ и оказания услуг.

В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова “Ъ” пояснили, что малые технологические компании — это один из ключевых субъектов нового этапа технологического развития, они могут быть ориентированы как на встраивание в производственно-технологические цепочки крупных корпораций, так и на самостоятельный рост до уровня стабильного бизнеса. Там отметили, что основная функция таких компаний — генерация новых идей в сфере технологических инноваций и их отработка. «Планируется дать малым технологическим компаниям доступ прежде всего к капиталу и рынкам крупного бизнеса»,— сообщили в секретариате Андрея Белоусова.

Венера Петрова