Что такое «арктическая ипотека»

ВТБ первым из российских банков начал принимать заявки на оформление «арктической ипотеки». Заемщики могут подать документы на жилищный кредит под 2%, сделки начнут проводить в начале ноября. Как появилась эта программа и каковы ее условия — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как появилась программа «арктической ипотеки»

В июле 2023 года Владимир Путин поддержал идею внедрения «арктической ипотеки» для молодых семей под 2%. Предполагается, что программа будет действовать до 2030 года и распространится только на приобретение первичного жилья. Такая мера должна остановить отток населения из регионов, находящихся в арктической зоне.

24 августа президент поручил к 1 ноября скорректировать программу «Дальневосточная ипотека» для ее применения в арктических регионах РФ. В настоящее время эта программа позволяет заемщикам оформить ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых на весь срок кредитования при приобретении или строительстве жилого помещения на территории Дальневосточного федерального округа.

Какие территории входят в Арктическую зону

В Арктическую зону России входят Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также отдельные районы и муниципалитеты Коми, Карелии, Якутии, Архангельской области и Красноярского края.

В Арктической зоне, по данным Росстата, проживает около 2,5 млн человек. Крупные города в этом поясе — Архангельск (около 350 тыс. человек), Мурманск (300 тыс.), Северодвинск и Норильск (по 180 тыс. человек). По данным последней переписи населения, среднее домохозяйство в этих регионах, как, впрочем, по всей стране, состоит из 2,2 человека. Таким образом, в Арктике может проживать около 1,1 млн семей.

Какие условия предлагает ВТБ

Первые сделки с «арктической ипотекой» банк начнет проводить в ноябре после подписания и вступления в силу постановления правительства. Подача заявок на кредиты станет доступна через партнеров, сайт и офисы банка.

Реализацию «арктической ипотеки» сопровождает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Условия «арктической» программы льготного жилищного кредитования будут идентичны параметрам «дальневосточной ипотеки»:

— первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости;

— максимальный размер кредита — 6 млн руб.;

— максимальный срок кредитования — не более 20 лет.

На первом этапе оформить заявки на «арктическую ипотеку» клиенты могут в контакт-центре ВТБ. В начале ноября подача заявок на кредиты станет доступна через партнеров, сайт и офисы банка.

Получить средства в ВТБ заемщики смогут на покупку квартир, таунхаусов на первичном рынке. В сельских населенных пунктах и моногородах возможно приобретение вторичных объектов. При этом стоимость одного квадратного метра приобретаемого объекта не должна превышать среднерыночный показатель по соответствующему субъекту, определяемый Минстроем РФ на дату заключения кредитного договора.