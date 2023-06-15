Вынужденный юань

Доля доллара в международных расчетах продолжает сокращаться, в то время как растет статус региональных валют и прежде всего юаня. Но реальных альтернатив американской денежной единице пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты считают, что массового вытеснения доллара и евро в России ждать не стоит

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Эксперты считают, что массового вытеснения доллара и евро в России ждать не стоит

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), доля доллара в мировых валютных резервах по итогам 2022 года упала до 58,36%, что стало минимальным показателем за последние 27 лет. С 2000 года снижение составило 10% (во многом благодаря росту доли евро, который сейчас занимает 19%), однако серьезного вытеснения доллара в ближайшие 15–20 лет не произойдет, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

На мировых валютных рынках доллар все еще торгуется в 88% всех валютных пар, что указывает на крайне высокий спрос на товары и услуги, продаваемые за эту валюту, говорит господин Потавин. Доля евро составляет около 3%, но к нему пока не удалось приблизиться ни одной другой валюте. «Массового вытеснения доллара и евро в России ждать не стоит. Да, китайский юань стал более популярен в последние месяцы на торгах Московской биржи, но говорить о его полноценной замене общепринятым резервным валютам не приходится хотя бы потому, что в наличной форме его почти нет даже в самых крупных городах РФ»,— отмечает аналитик. Стоит понимать, что юань составляет менее 3% в резервах и менее 1% — в мировых транзакциях, добавляет он.

Как отмечает Ольга Романченко, доцент Российского экономического университета им. Плеханова, доллар продолжает доминировать, но растет статус региональных валют, в первую очередь — юаня. Юань может быстро вырасти в качестве платежной валюты, но его рост в качестве резервной валюты ожидается существенно более медленным.

В международных расчетах доллар также по-прежнему остается доминирующей валютой, хотя его доля сильно упала за последние двадцать лет, отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. По данным SWIFT, на начало 2023 года доля доллара составила 41%, тогда как еще годом ранее была на уровне 47–48%, а в начале XXI века превышала 80%.

Госпожа Мильчакова также обращает внимание, что доллар потеснил не столько юань, сколько национальные валюты других стран, не входящие в число резервных, в том числе и рубль. Россия уже давно осуществляет внешнеторговые операции с расчетами преимущественно в рублях со странами ЕАЭС, а также частично с Турцией, Китаем и Ираном, и можно говорить о постепенном повышении статуса рубля в международной торговле, считает госпожа Мильчакова. Однако пока российская экономика составляет чуть менее 2% мировой, и ее влияние на мировые рынки невелико, добавляет господин Потавин.

От использования доллара во взаиморасчетах отказались также многие другие развивающиеся страны, в том числе латиноамериканские республики (Боливия, Венесуэла, Гондурас, Куба, Никарагуа, Эквадор). Но доля их операций в глобальном масштабе также крайне невелика, говорит Александр Потавин. Впрочем, по мере роста участия развивающихся стран в глобальной экономике влияние их валют будет возрастать, особенно в региональной торговле, добавляет он.

Понятная траектория

Процесс замещения доллара идет поэтапно как в системах международных расчетов, так и в золотовалютных резервах стран, говорит Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций». «На текущем жестком геополитическом витке происходит закономерное ускорение падения спроса на прозападные валюты и рост оборота в нацвалютах дружественных экономик. Траектория понятна: уход от токсичных валют в пользу валют стран, придерживающихся международного права без права санкций и односторонней блокировки чьих-либо золотовалютных презервов»,— отмечает он. Пока доля юаня в резервах составляет около 2,5%, но темп прироста за последние годы — более 50%, подчеркивает эксперт. Международный валютный фонд прогнозирует долгосрочный кратный рост распространения китайской валюты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Возможно, через двадцать лет торговля КНР почти на 50% будет осуществляться в юанях, рассуждает господин Зельцер.

Выбор валюты для внешнеэкономической деятельности зависит от издержек, которые несут участники сделки, говорит первый заместитель декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета Иван Петров. Так как доллар относится к свободно конвертируемой валюте, то издержки с его использованием минимальны. Это позволяет ему доминировать в торговом обороте занимая, по оценкам экспертов, до 60%.

Господин Петров согласен, что американская валюта продолжит доминировать, поскольку большинство стран зависит от доллара как финансового и военно-политического инструмента продвижения глобальных интересов США. Но доллар становится токсичным для стран, к которым Штаты принимают различные меры давления, и снижение его доли в обороте и резервах — это прямые последствия торговых войн и санкционного давления.

По мнению Натальи Мильчаковой, положительными сторонами дедолларизации являются снижение зависимости от США, замена доллара в расчетах иными резервными валютами, а также переход на платежи и расчеты в нацвалютах. Но есть и отрицательная сторона: отсутствие достойных альтернатив. «Евро, британский фунт, швейцарский франк теоретически альтернативами быть могут, но европейские страны сами зависят от США. Как показал опыт России 2022 года, потерять половину золотовалютных резервов можно, даже не попадая в критическую зависимость от доллара и не храня активы в американских банках. С этой точки зрения из доллара можно "бежать" пока разве что в юань»,— полагает госпожа Мильчакова.

Россия стала катализатором в процессе дедолларизации, но сам процесс имеет ряд проблем, согласна госпожа Романченко. «Основная проблема связана с выстраиванием эквивалента различных валют. Фактически после отказа от золотого эквивалента по доллару эквивалентом стала нефть. Но в современных условиях есть потребность в создании нового эквивалента, которым не может быть один товар или услуга. Это должен быть агрегат, включающий базовые товары и услуги, запасы стран. Когда страны договорятся о таком эквиваленте, начнется новая история»,— указывает эксперт.

Вынужденный переход

С 2022 года Россия перестала хранить международные резервы ЦБ РФ и средства Фонда национального благосостояния в долларах США, а также в большинстве валют стран Запада. В международных расчетах страна была вынуждена перейти на китайскую валюту, поскольку другие резервные валюты оказались под сильными ограничениями.

На этом фоне доля юаня во внешнеэкономической деятельности РФ серьезно выросла и сейчас, по оценкам ЦБ, составляет 16%. В апреле в расчетах за внешнеэкономические операции доля юаня в структуре экспорта и импорта России выросла до 18 и 27% соответственно, сообщил ЦБ. Влияние рубля также усиливается, и теперь расчеты за рубли составляют более 34%, тогда как еще десять лет составляли 11%.

Тем не менее влияние рубля на мировую экономику незначительно, из-за внешних санкций и внутренних запретов российская валюта по факту перестала быть свободно конвертируемой, а широко разрекламированный процесс «газ за рубли» провалился, отмечает Александр Потавин. «Если раньше в России были сотни банков, которые без проблем проводили внешнеторговые операции во всех мировых валютах, то сейчас транзакции в британских фунтах, японских иенах и швейцарских франках вообще невозможны. А платежи через SWIFT в долларах и евро могут с трудом проводить лишь три банка на всю страну. В такой ситуации российский бизнес просто вынужден был перейти на расчеты в юанях, поскольку нашу страну переориентировали с Запада на Восток»,— говорит эксперт.

В международных расчетах полного отказа от доллара пока не произошло, добавляет Наталья Мильчакова. Отчасти это связано с тем, что курсы нерезервных валют нередко являются нестабильными (например, турецкая лира), отчасти — с особенностями законодательства некоторых дружественных стран (например Индии), с которыми проводить расчеты в национальных валютах довольно сложно, объясняет она. В будущем такие проблемы могут быть решены за счет осуществления трансграничных платежей в государственных цифровых валютах.

«В Китае уже ходит в обращении цифровой юань наряду с традиционным фиатным юанем, а в России тестируется проект государственного цифрового рубля. Во-вторых, возможно появление наднациональных валют, например, единой валюты стран БРИКС, о возможности которой недавно говорил президент Бразилии Лула да Силва. Причем такая валюта может существовать, на наш взгляд, и в виде цифровой валюты, только надгосударственной»,— делится госпожа Мильчакова.

Что касается граждан, то, как показали данные опроса Frank RG, большинство состоятельных россиян по-прежнему держит валютные сбережения в долларах (55% опрошенных) и евро (33% опрошенных). Доля юаня за последний год увеличилась, и сейчас 25% опрошенных держит китайскую валюту в своей кубышке. Таким образом, за последний год китайская валюта заметно прибавила в популярности, но пока не смогла заменить доллар и евро в качестве валюты для сбережений, говорит господин Потавин, а курс доллара и евро по-прежнему остается актуальным для большинства российских инвесторов.

Виктория Алейникова